Publicado 01/10/2021 10:56

A Imperatriz da Bateria da escola de samba Unidos do Tatuapé, Lu Duarte, revelou que não tem mais a intenção de participar do Carnaval depois de se abrir sobre a pressão psicológica que sofreu por conta da estética e o jeito de sambar. “Era a primeira vez que eu iria desfilar na avenida para uma escola de samba do grupo Especial, então era uma responsabilidade muito grande. Infelizmente eu fui atacada por isso. Disseram que era pra eu sair da escola, porque eu não sabia sambar”.

Lu também relembrou o quanto sofreu com a pressão psicológica por causa de mensagens nas redes sociais. “Impressionante, parece que poucos querem ver a sua felicidade, é uma pressão estética tóxica”, afirma. Pensando na sua saúde mental, Luciene recusou todos os convites para desfilar e não pensa mais sobre o assunto para 2022. “Eu desencanei do Carnaval”, garante.