Ricky Martin - Reprodução

Ricky MartinReprodução

Publicado 01/10/2021 18:43

Ricky Martin resolveu agir rápido depois que o mundo inteiro começou a falar de uma recente entrevista que deu e apareceu com o rosto bem diferente. Os fãs cogitaram a possibilidade de uma cirurgia plástica ou harmonização facial em que o resultado não foi tão bom assim. "Oi, família. Vim aqui porque vocês estão muito preocupados. Preocupados porque supostamente, eu fiz algo no meu rosto. Não fiz. Eu tenho linhas de expressão, rugas e tenho botox. Fiz poucas coisas no rosto e não tenho nada a esconder. Nesse dia, especial da entrevista, eu vinha tomando muitas vitaminas e tive uma reação que foi toda para o rosto. Simplesmente, eu estava inchado, não estava me sentido mal e aí e eu não quis cancelar a entrevista. Está tudo bem comigo, estou saudável", disse Ricky.