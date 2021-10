Lucas e a ex-noiva Júlia - AgNews

Publicado 01/10/2021 18:13

Depois de expor a traição da noiva, Júlia, com o segurança particular ao vivo e a cores, Lucas Penteado foi fotografado com a até agora ex no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta sexta-feira (1). Os dois choravam muito no local e não perceberam que eram alvos de vários fotógrafos

No vídeo, ele aborda os dois no que seria o momento do flagrante do affair. "Que feio, hein? E você não tem nada a ver com isso [falando para o segurança], errado mesmo é quem tinha relação certo? Ótimo", diz Lucas aos dois dentro de um elevador. Lucas, então, faz Júlia sair pela porta da frente do condomínio, enquanto ela pedia para que ele parasse de filmar.