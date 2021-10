Aline Mineiro e Dayane Mello - Reprodução

Aline Mineiro e Dayane MelloReprodução

Publicado 01/10/2021 19:00

Dayane Mello e Aline Mineiro voltaram a trocar beijos em 'A Fazenda 13'. As duas peoas fizeram a temperatura subir dentro da piscina da sede do reality rural da RecordTV. Rico Melquiades que também estava na piscina, falou que alguém precisava tirar o microfone. "Vai ela [Aline]. Vai ela que eu quero ver a bunda dela! Vai bunda gostosa", disparou Dayane. Aline riu e ainda trocou algumas carícias com a colega de confinamento.