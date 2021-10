Carla Diaz e Leonardo Bittencourt - Reprodução

Carla Diaz e Leonardo BittencourtReprodução

Publicado 01/10/2021 22:33

Carla Diaz usou as redes sociais nesta sexta-feira (1) para fazer um desabafo contra o ator Leonardo Bittencourt com quem trabalhou no filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou os Meus Pais", da Amazon Prime. A atriz disse que se 'sentiu desrespeitada' pelo colega de profissão e que não irá se calar sobre o episódio. "Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui…Sempre me pedem para vir no tt, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso".

Leonardo compartilhou uma imagem no Twitter com a frase "topa tudo por bucet*", em que aparecem os rostos dos protagonistas dos filmes e fazendo referência ao caso envolvendo Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. O ator apagou a postagem e pediu desculpas na rede social. "Jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpas, ouvir e não repetir".

"O carinho de vocês é o que aquece. Mas as vezes é preciso tomar muito cuidado com o que se posta e compartilha. Não existe lado certo e lado errado. Todos vocês são meus fãs certo? E eu respeito todos vocês! Amo todos e não existe divisão para mim! Tenham isso em mente", concluiu Carla.

Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui…

Sempre me pedem para vir no tt, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso. — Carla Díaz (@Carladiaz) October 1, 2021

O carinho de vocês é o que aquece. Mas as vezes é preciso tomar muito cuidado com o que se posta e compartilha.

Não existe lado certo e lado errado. Todos vocês são meus fãs certo? E eu respeito todos vocês! Amo todos e não existe divisão para mim! Tenham isso em mente. pic.twitter.com/ng1z7hOVSm — Carla Díaz (@Carladiaz) October 1, 2021

Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas. — Leo Bittencourt (@Leobiteco) October 1, 2021