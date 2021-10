Brian Monteiro - Divulgação

Brian MonteiroDivulgação

Publicado 02/10/2021 02:00

Ator e produtor, Brian Monteiro está radiante com a repercussão do filme 'Confissões de uma Garota Excluída’, da Netflix que estreou recentemente. No longa, ele interpreta Henrique, um dos músicos da banda. "O Henrique surgiu de forma muito inusitada! Eu já tinha sido feito o teste e aprovado, mas não sabia ainda o que faria exatamente.... Eis que recebo uma ligação perguntando se eu tinha noção de instrumentos musicais de corda. Como toco violão, eles ligaram contando que eu seria o baixista da banda 'Quilha Quebrada', ao lado do Erick (Lucca Piccon). Foi aí que explodi de alegria e fiquei muito feliz com meu primeiro personagem dentro de um filme Netlfix", vibrou.



Aos 22 anos, Bruno lembra que o convite para o filme surgiu em um momento bem complicado por conta da pandemia e pelas incertezas com relação a carreira "Esse filme foi uma dádiva. Reacendeu minhas esperanças e mergulhei de cabeça nas filmagens. As gravações aconteceram de forma bem rigorosa, seguindo todos os protocolos da OMS e fazíamos praticamente todos os dias teste PCR para aumentar ainda mais a segurança de todos no set!. Fora isso, o elenco e equipe tinham uma sinergia incrível. Foi uma experiência incrível", finaliza.