Luisa Sonza e Bruna Griphao jogam altinha com amigos na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Ag. News

Publicado 03/10/2021 11:55

Luísa Sonza está curtindo um final de semana no Rio e nada como se divertir na praia. A cantora chamou alguns amigos para jogar altinha nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Quem estava no meio da diversão era Bruna Griphao, a Leopoldina de 'Nos Tempos Imperador' e não teve um banhista que não percebeu o talento com a bola nos pés e a beleza da dupla.