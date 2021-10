Jessica Alves - Reprodução

Publicado 03/10/2021 13:16

Jessica Alves está rica. Conhecida como Ken Humano antes de sua transição de gênero, quando ainda se chamava Rodrigo Alves, a modelo revelou ao jornal The Daily Mail que ganhou 'seu primeiro milhão' na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Para comemorar, ela fez um ensaio sexy com fotos provocantes



"Já se passaram oito meses desde a minha cirurgia de mudança de sexo e dia a dia estou explorando minha feminilidade. Ser mulher é lindo e me sinto incrível. 'A plataforma [de conteúdo adulto] OnlyFans é uma forma de me conectar com fãs e admiradores. Amo ser desejada e desejada como mulher, porque nunca tive isso na minha vida antes".

Há um mês, Jessica esteve em São Paulo para fazer uma nova certidão de nascimento e comemorou: "Estou muito feliz porque hoje retirei minha nova certidão de nascimento aqui em Santo Amaro, onde eu nasci e fui registrada. Para mim, é uma conquista muito importante. Agora meu nome está correto como tem que ser, correto como tem que ser".

Na entrevista, Jessicaa ainda revelou que pretende compartilhar nudes completos em sua página, em breve, e por isso sabe que o número de inscritos vai dobrar e ganhar muitos dólares na sua conta bancária. Para entrar no OnlyFans dela é só pagar na moeda americana.







