Web aponta aponta suposta indireta de Samantha Schmütz e Juliana Paes - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2021 14:01 | Atualizado 03/10/2021 14:04

Samantha Schmütz abriu o jogo e revelou os bastidores da briga protagonizada por ela e Juliana Paes. O atrito teve início nas redes sociais, em junho, quando a Jéssica de 'Vai que Cola' foi duramente criticada por ter supostamente enviado uma mensagem para a colega de profissão. Juliana compartilhou um desabafo, onde negou seu apoio a Bolsonaro, criticou a extrema-direita, e também os 'delírios comunistas' da extrema-esquerda e tudo direcionado a uma companheira.

Em uma entrevista para a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Samantha revelou que enviou uma mensagem para a atriz ao ver um vídeo em que ela falava sobre o direito de ser isento. Queria alertá-la, por ter respeito e carinho por ela. Eu falei: 'Talvez, se você tivesse perdido alguém por Covid, como eu perdi o Paulo [Gustavo], você pudesse estar revoltada’. No fim, ela me expôs. Não queria ter uma conversa r exposta. Mas ela acabou se expondo mais do que eu, porque falou besteira, delirou", relembrou Samantha que ainda completou: "Aquele texto que ela gravou [no vídeo] foi a resposta que me deu no WhatsApp. Pegou, copiou, botou no teleprompter e leu para as pessoas. Não entendi nada. Ela fala em polarização, mas tentou polarizar as pessoas contra mim. Reclama do discurso de ódio, mas está querendo provocar o ódio contra mim".

Desde a confusão entre as duas, Samantha contou que não falou mais com Juliana e reconhece que o imbróglio acabou gerando um debate interessante sobre o tema. “Realmente não quero apontar dedo para ninguém. Estou apontando o dedo, sim, para o papel do artista”, comentou.