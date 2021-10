Mabbi - Divulgação/ Igor Pérez

A cantora Mabbi vai lançar um single na próxima sexta-feira(7) e resolveu fazer uma superprodução com direito a um clipe cheio de referências sobre o reconhecimento do amor-próprio e a valorização da mulher, temas abordados pela música 'Querendo Mais'. A cena icônica do filme 'Beleza Americana' é uma das inspirações de Beatriz Machado Gouvêa, de 27 anos, carioca e uma das apostas musicais do funk pop de 2021.