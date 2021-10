Marcos Araújo e Lívia Andrade - Reprodução

Marcos Araújo e Lívia AndradeReprodução

Publicado 04/10/2021 05:00

Parem as máquinas! Ou melhor: os preparativos para o casamento! Apesar de Lívia Andrade ter anunciado aos quatro ventos que vai se casar com Marcos Araújo - que vem a ser o dono da Audiomix e ex de Pétala Barreiros - o enlace não vai acontecer tão cedo.

Deus nos livre de fofoca, mas a coluna descobriu um pequeno empecilho que vai adiar por algum tempo os planos da apresentadora... Coisa pouca... É que Marquinhos ainda é casado perante a lei! A gente explica: o matrimônio em questão é com Aline Peixoto Carvalho, a primeira mulher dele, com quem se casou em 12 de dezembro de 2012 na Paróquia Universitária Santa Evangelista, em Goiânia. Com a Pétala, ele havia feito um contrato de união estável - que pode ser desfeito e feito um novo com Livia Andrade. Mas se Marquinhos resolver casar no papel, corre o risco de passar a lua de mel no xilindró. É que bigamia ainda é crime no Brasil.