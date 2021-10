Fernando Burack - Divulgação

Fernando Burack Divulgação

Publicado 05/10/2021 02:00

O ator e modelo Fernando Burack acaba de se mudar para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Lá, ele pretende fazer testes para filmes e espetáculos teatrais. "Antes da pandemia do coronavírus, eu estava em cartaz com a peça 'Somos Todos Tão Jovens', no Teatro Augusta em São Paulo, mas tivemos que parar com tudo. Confesso que já vinha amadurecendo a ideia de viajar e de tentar uma carreira internacional, mas ficava adiando. Agora que, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal, percebi que tinha chegado a hora e vim com todas minhas malas. Estou esperançoso", contou à coluna