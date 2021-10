Rafaella Ribeiro ao lado de Suzanna Freitas - Cristiano Oliveira

Rafaella Ribeiro ao lado de Suzanna Freitas Cristiano Oliveira

Publicado 05/10/2021 05:00

Rafaella Ribeiro, noiva do cantor Latino, comemorou seu aniversário com uma festa para amigos íntimos e familiares na casa do cantor, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O evento aconteceu no último final de semana e teve como tema redes sociais.



Quem marcou presença na festa foi Suzanna Freitas, filha de Latino com Kelly Key. Apesar de vez ou outra ter alguns desentendimentos com o pai, Suzanna demonstrou ter uma boa relação com a madrasta Rafaella.



"Temos uma relação de mega carinho e respeito. Se ela não fosse filha do meu noivo, faria parte do meu ciclo de amigas. Adoro a Suzanna", contou a advogada à coluna.