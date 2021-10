Monalisa Moura é coroada Rainha de bateria do G.R.E.S Raça Rubro Negra - Rodrigo Silva e Amanda Telles/Divulgação

Publicado 05/10/2021 08:35

A atriz Monalisa Moura foi coroada como rainha de bateria do G.R.E.S Raça Rubro Negra para o no Carnaval carioca de 2022, na sede da torcida Raça Rubro Negra, durante o jogo pela semifinal da Libertadores Das Américas, entre o Flamengo e o Barcelona (EQ) diante da eufórica torcida presente. Sob forte calor, samba e emoção a bateria da Raça Rubro Negra e o Grupo D’Favela comandaram a festa, que apresentou oficialmente a Escola de Samba Raça Rubro Negra e seus segmentos. "Levar a torcida do Flamengo para o Carnaval era um sonho antigo do Presidente Anderson Macula. E eu estou muito grata em poder fazer parte desta realização", contou a atriz.

Monalisa Moura teve depressão pós-parto e chegou a pesar 139 kg em 2014. Com depressão, ela tentou suicídio. Felizmente, quando tudo deu certo, ela teve uma segunda chance na vida e hoje diz se orgulhar em ser ex-obesa. Nascida e criada no Complexo da Penha, Monalisa Moura tem uma trajetória que inspira muitos jovens. Musa do Flamengo, torcida com mais de 33 milhões de admiradores, a atriz vai interpretar a personagem Sabrina, assistente social e esposa do Chefe do Tráfico do Morro da Mococa, nome fictício que deu título à nova minissérie da Globoplay: 'Morro da Mococa'. A carioca já tem a personagem Ellen garantida, também, na terceira temporada da série 'A Divisão'.