Rodriguinho e BrunaReprodução de internet

Publicado 05/10/2021 09:09

Conforme esta humilde coluna já havia antecipado, Rodriguinho está com um novo amor. O cantor está namorando uma modelo chamada Bruna e, recentemente, acabou confirmando o relacionamento com a moça através de um vídeo compartilhado em seu story do Instagram.

Bruna tem acompanhado Rodriguinho nos bastidores dos shows, assistindo as apresentações sempre de cima do palco, e ele a acompanha em compromissos pessoais dela. Além disso, os dois, que são vistos com frequência circulando de mãos dadas, costumam também estar juntos em confraternizações com amigos.

Rodriguinho está divorciado de Nanah Damasceno - ex-participante do 'Ilha Record' - desde 2019, após quase dez anos casados. Eles têm dois filhos juntos. Este é o primeiro relacionamento assumido publicamente pelo cantor desde a separação marcada por um escândalo com acusações de Nanah que envolvem agressão e relacionamento abusivo.