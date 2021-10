Nego do Borel é investigado por estupro de vulnerável - Reprodução

Nego do Borel é investigado por estupro de vulnerávelReprodução

Publicado 05/10/2021 08:38 | Atualizado 05/10/2021 08:56

Fábia Oliveira no DIA, a mãe do artista, Roseli Viana, Rio - A hashtag "Força Nego", em apoio ao cantor Nego do Borel, ficou entre as mais comentadas do Twitter na manhã desta terça-feira, mas também veio acompanhada de muitas críticas ao funkeiro. Conforme revelou a coluna deno, a mãe do artista, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência no início da noite de segunda-feira após o desaparecimento de Nego. Nesta terça-feira, a coluna revelou que o cantor foi visto embarcando em um passeio de lancha em Itacuruçá, em Mangaratiba.

Após as manifestações de apoio ao artista, surgiu a reação. "Pra quem não tá entendendo, levantaram o 'força nego' porque o Nego do Borel sumiu e a mãe dele já foi fazer boletim de ocorrência. Só que, particularmente, eu acho ridículo mandarem força Nego. Se é pra ter empatia, vamos ter com a mãe dele que não fez nada de errado e ama seu filho", escreveu um usuário da rede.

"Não foi a internet que 'acabou com a vida' do Nego do Borel, foi o Nego do Borel que “acabou com a vida” do Nego do Borel. “Força nego” é uma tag sem lógica nenhuma, mané", escreveu outro internauta.

Muitos usuários lembraram a campanha Setembro Amarelo, que busca enfrentar o suicídio, para manifestar apoio a Nego do Borel. "Os que estão desejando o mal pro Nego são os mesmos que pedem empatia em setembro... TRISTE", escreveu uma mulher.

"Mesmo eu sendo 100% contra as atitudes do nego do borel, não consigo entender as pessoas que desejam que ele fique sumido pra sempre. Gente, mais empatia por favor! Que não seja por ele, mas pelos familiares, principalmente a mãe dele. Força, Nego", escreveu outra apoiadora.

A mãe de Nego do Borel fez um boletim de ocorrência no início da noite desta segunda-feira (4), na 42ª DP (Recreio), após o desaparecimento do cantor. Roseli Viana contou aos policiais que foi alertada por amigos da família que o cantor andava depressivo nos últimos dias e tinha ligado para algumas pessoas se despedindo.

Assustada, Roseli decidiu ir até a casa do funkeiro e ao chegar lá estranhou o comportamento do filho, que dizia frases sem nexo. Até que depois de alguns minutos, Nego pegou as chaves do carro e foi em direção a garagem sem camisa e descalço. Nego afirmou que a amava e precisava fazer uma coisa muito importante. Roseli ainda tentou segurá-lo, mas não adiantou.



Ela ainda revelou no depoimento que ficou tentando falar com Nego do Borel através do celular a tarde inteira até que achou uma mensagem do filho em um caderno: 'A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar'. Desesperada, antes de ir para a delegacia, ela ainda entrou em contato com a equipe do cantor que não sabia o paradeiro de Nego desde a manhã desta segunda-feira. Nesta terça-feira, a coluna de Fábia Oliveira revelou que o cantor estava em um passeio de lancha em Itacuruçá.

Nego do Borel foi expulso do reality da Record TV 'A Fazenda 13' por suspeita de estupro de vulnerável contra a colega Dayane Mello, que também participa do programa. Em vídeos captados no reality, Nego do Borel e Dayane Mello aparecem na cama após uma festa. A participante, que estava visivelmente embriagada, chegou a dizer não às investidas do cantor, que prosseguiu.

A mãe de Nego do Borel fez um boletim de ocorrência no início da noite desta segunda-feira (4), na 42ª Delegacia Policial (Recreio), após o desaparecimento do cantor.