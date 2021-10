Polícia Civil prende quatro pessoas em operação contra quadrilha de pirâmide financeira - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 05/10/2021 08:38

Rio - Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Delegacia de Defraudações (DDEF) realizaram, nesta segunda-feira, uma operação contra um grupo criminoso que vendia criptomoedas e prometia ganhos financeiros com retorno de até 30% dos investimentos das vítimas. O principal articulador da organização foi localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A ação ocorreu após autorização judicial e diligências investigativas realizadas pela Decon e com base no Relatório de Inteligência Financeira (RIF).

O preso é proprietário de uma empresa de consultoria. Mais três pessoas também foram detidas na operação e outros investigados foram conduzidos até a delegacia para averiguação.

Nos diversos endereços onde foram cumpridos os mandados, os agentes encontraram grande documentação, anotações e comprovantes de movimentações bancárias de milhões de reais, além de celulares, computadores e carros de luxo.

As investigações relacionadas a este crime prosseguirão para identificar toda a complexa cadeia de processos fraudulentos para obtenção de ganhos ilícitos.