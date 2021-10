Homem é preso após assaltar posto de combustível no Noroeste Fluminense - Divulgação

Publicado 05/10/2021 08:27 | Atualizado 05/10/2021 08:28

Rio - Policiais militares do 29° BPM (Itaperuna) prenderam, na madrugada desta terça-feira, um homem que assaltou um posto de combustível na Rua João Batista Pimentel, no bairro Asa Branca, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense.

De acordo com a corporação, ao ser abordado, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, os policiais encontraram R$ 286,00. Após buscas na região, a equipe encontrou ainda um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registrada na 144ª DP.