Hudson foi preso enquanto almoçava em restaurante no acesso do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 05/10/2021 06:58 | Atualizado 05/10/2021 08:35

Rio - Um homem que estava foragido da Justiça foi preso no fim da tarde de segunda-feira em uma ação conjunta com a Polícia Civil e informações do Disque Denúncia. Hudson José de Freitas, de 51 anos, é acusado de cometer um crime de feminicídio no ano de 2001, quando assassinou a companheira Maria Aparecida Rufino, no Bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio, com golpes de pé de cabra, após a vítima não aceitar reconciliação com ele.

A vítima, segundo a polícia, foi atacada enquanto dormia.



Hudson estava sendo monitorado pelos agentes da Polinter, da Polícia Civil, e da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, da Polícia Militar. Com informações do Disque Denúncia, eles montaram uma operação de inteligência, nesta segunda, conseguindo prendê-lo em um dos acessos do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, enquanto almoçava em um bar.



Contra o criminoso havia um mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital, relativo ao crime de homicídio qualificado.