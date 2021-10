Problema na rede aérea suspende circulação do ramal de Belford Roxo da SuperVia - Reprodução Twitter

Problema na rede aérea suspende circulação do ramal de Belford Roxo da SuperViaReprodução Twitter

Publicado 05/10/2021 07:09 | Atualizado 05/10/2021 09:42

Rio - Um problema no equipamento que liga os trens aos cabos da rede elétrica no ramal Belford Roxo causou atrasos no andamento do transporte, na manhã desta terça-feira. De acordo com a SuperVia, às 6h11, tiros acertaram os cabos do equipamento nas proximidades da estação Cavalcanti, fazendo com que eles fossem danificados. A circulação dos trens ficou suspensa nos dois sentidos por de três horas.

Os passageiros foram informados sobre a situação por meio do sistema de áudio dos trens e das estações, pelos canais da concessionária nas redes sociais, pelo aplicativo e pelo SuperVia Fone.

De janeiro até agora, os tiroteios já impactaram a operação pelo menos 23 vezes com interrupções totais ou parciais, totalizando mais de 24 horas de alterações.

"A SuperVia lamenta pelos transtornos causados aos passageiros pelas constantes ocorrências de segurança pública no entorno da malha ferroviária", disse a concessionária em nota.