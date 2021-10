Roseli Viana chega à Cidade da Polícia para depor em investigação sobre desaparecimento do filho Nego do Borel - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 05/10/2021 11:36 | Atualizado 05/10/2021 12:33

Rio - A mãe do cantor Nego do Borel chegou à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, por volta das 11h20 da manhã desta terça-feira. Além de Roseli Viana, o empresário Anderson Faria também será ouvido. A Polícia Civil do Rio investiga o paradeiro de Nego do Borel , desaparecido desde segunda-feira. Equipes da 42ª DP foram enviadas para realizar buscas em Itacuruçá, em Mangaratiba, onde Nego do Borel teria sido visto entrando em uma lancha.

Um boletim de ocorrência foi registrado no fim da manhã de segunda-feira pela mãe do artista na 42ª DP (Recreio) e o caso foi repassado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na noite de ontem (4). A delegacia do Recreio, no entanto, apoia a especializada neste primeiro momento das investigações. O titular da 42ª DP, delegado Luis Mauricio Armond, descartou a hipótese de que ele estaria em uma lancha porque não foi encontrada embarcação e as condições do mar não estão aptas para navegação.

Agentes da especializada realizam diligências para localizar o cantor e as investigações relacionadas ao desaparecimento estão em andamento, informa a Polícia Civil.

A assessoria de imprensa de Nego do Borel disse que ainda não tem informação sobre o paradeiro do artista.



Nego do Borel foi expulso do reality da Record TV 'A Fazenda 13' por suspeita de estupro de vulnerável contra a colega Dayane Mello, que também participa do programa. Em vídeos captados no reality, Nego do Borel e Dayane Mello aparecem na cama após uma festa. A participante, que estava visivelmente embriagada, chegou a dizer não às investidas do cantor, que prosseguiu.

Ao procurar a polícia na segunda-feira, Roseli Viana contou que foi alertada por amigos da família que o cantor andava depressivo nos últimos dias e tinha ligado para algumas pessoas se despedindo. Assustada, Roseli decidiu ir até a casa do funkeiro e ao chegar lá estranhou o comportamento do filho, que dizia frases sem nexo. Até que depois de alguns minutos, Nego pegou as chaves do carro e foi em direção a garagem sem camisa e descalço. Nego afirmou que a amava e precisava fazer uma coisa muito importante. Roseli ainda tentou segurá-lo, mas não adiantou.



No depoimento, Roseli acrescentou que tentou contato com Nego do Borel através do celular a tarde inteira e que achou uma mensagem do filho em um caderno: 'A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar'. Desesperada, antes de ir para a delegacia, ela ainda entrou em contato com a equipe do cantor que não sabia o paradeiro de Nego desde a manhã de segunda-feira.

*Colaborou Reginaldo Pimenta