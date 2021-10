Nego do Borel foi encontrado em motel da Zona Norte - Reprodução/Instagram

Rio -- O funkeiro Nego do Borel, que era considerado desaparecido pela família, foi encontrado em um motel, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (5). De acordo com agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o cantor e compositor passou as últimas 12 horas, no local, na companhia de duas mulheres.

A informação de que ele estava com duas mulheres foi passada pelo próprio hotel aos policiais, que o encontraram em uma suíte. No entanto, quando a polícia o abordou no quarto, ele estava sozinho. O artista foi levado para a Cidade da Polícia para depor. A assessoria de imprensa do cantor nega que ele estivesse com mulheres no local.

Nego era considerado desaparecido pela família, que chegou a registrar um boletim de ocorrência, conforme a colunista Fábia Oliveira divulgou. O artista estaria em depressão após ser expulso de um reality show em que teria abusado sexualmente de uma participante. A polícia investiga o crime sexual.

Uma equipe da Polícia Civil chegou a ir até Itacuruçá, em Mangaratiba, onde Nego do Borel teria sido visto em uma lancha. O caso passou para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na noite de ontem, dia 4. Em menos de 12 horas a especializada, que possui a delegada Ellen Souto como titular, encontrou o artista.