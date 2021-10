Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 05/10/2021 17:11

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.293.429 casos confirmados e 66.648 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.323 novos casos e 183 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.222.635 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 45,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 23,1%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 10 pessoas e a de enfermaria, 4.

Vacinação no Rio



Sete cidades da Região Metropolitana estão entre as que apresentam os mais baixos índices de vacinação contra a covid-19, no estado do Rio . A conclusão é do levantamento realizado pela Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com base nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Os municípios que menos vacinaram são: Itaboraí, Duque de Caxias, Japeri, Belford Roxo, São João de Meriti, São Gonçalo e Queimados. O estado do Rio de Janeiro é o 8º do país no ranking de população totalmente imunizada, com 39,1% de seus habitantes com esquema vacinal completo.

Para a produção desse ranking, o relatório considerou apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes. A pesquisa mostra a situação no último dia 28 de setembro. A cidade de Queimados é a que apresentou o pior resultado. O município está em último lugar no ranking de vacinação com 14,50% da população vacinada.