Policial Civil Guilherme da Silva Torres, de 47 anos, morto na Cidade de DeusDivulgação

Publicado 05/10/2021 18:28

Rio - A Polícia Civil fez operação para investigar as causas da morte do agente Guilherme Silva Torres, na Cidade de Deus, na Zona Oeste, na tarde desta terça-feira. A ação foi organizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Coordenadora de Recursos Especiais (Core). A presença das equipes provocou tensão nos moradores da região, que teriam relatado disparos.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, o inspetores da DHC estiveram na região para colher depoimentos e esclarecer as circunstâncias da morte do agente. Guilherme, de 47 anos, era inspetor integrante da 4ª DP (Praça da República).

Investigações dão conta de que ele teria sido carregado de dentro da comunidade e deixado na porta do Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária (Ieds), antigo Hospital Colônia de Curupaiti, no bairro Tanque. O agente retornou há pouco meses ao serviço, após ficar fora do país.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para a região, onde houve a informação de um corpo deixado na Rua Godofredo Viana. A PM constatou o fato e acionou a Polícia Civil.

Ao longo da tarde, moradores da Cidade de Deus relataram trocas de tiros na região. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ) compartilhou um registro de disparos ouvidos por volta das 15h, na localidade conhecida como Quinze.