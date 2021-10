Rio de Janeiro

Paes crê em fim do 'passaporte da vacina' ainda em outubro: 'não é eterno'

Em entrevista, prefeito do Rio afirma que a tendência do comprovante de vacinação é acabar ainda esse mês, e volta a falar do Carnaval do ano que vem. 'Se tiver restrições, não tem Carnaval'

Publicado 04/10/2021 14:09 | Atualizado há 10 segundos