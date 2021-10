Homem em situação de rua é morto a tiros no Riachuelo após invadir terreno - Divulgação

Homem em situação de rua é morto a tiros no Riachuelo após invadir terreno Divulgação

Publicado 04/10/2021 12:49

Rio - Um homem em situação de rua foi morto a tiros no último sábado (2), no bairro Riachuelo, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu depois que ele invadiu um terreno na Rua João Rodrigues, que estaria abandonado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo investigadores da especializada, o suposto autor do crime teria dado ordens para que o sem-teto saísse do terreno. Ele foi baleado ao sair do local.

Ainda segundo a polícia, mesmo ferido, o morador de rua conseguiu fugir, mas foi perseguido pelo atirador que executou o crime na altura de Benfica.

A DHC irá analisar imagens do circuito de segurança da região para identificar o atirador e o carro usado por ele.