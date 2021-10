Técnicos da SMPDA estarão no local, das 7h30 às 12h30, para aplicar a vacina. - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Técnicos da SMPDA estarão no local, das 7h30 às 12h30, para aplicar a vacina.Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 04/10/2021 11:25

Rio - No Dia Mundial dos Animais, a Prefeitura do Rio realiza nesta segunda-feira um mutirão de vacinação para gatos da colônia do Campo de Santana, na Praça da República, no Centro do Rio. Técnicos da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) estarão no local até as 12h30, para aplicar a vacina, realizar atendimento médico e chipagem para identificação dos felinos.

Ainda como em comemoração ao Dia dos Animais, a SMPDA lança nesta terça-feira a cartilha "Educação Animal – Ame, Cuide e Adote" para orientar crianças da rede municipal de educação sobre cuidados com animais, além de conscientizar sobre a guarda responsável.

Banco de razão para animais no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou decreto nesta segunda-feira (4) que cria um banco de ração para animais na cidade. A ideia é concentrar as rações recebidas através de doações para distribuí-las à ONGs, sociedades protetoras de animais e pessoas portadoras de transtorno de acumulação de animais. Os grupos que poderão receber as doações terão de ser cadastrados. A prefeitura ficará responsável por armazenar as rações, que podem ser recebidas por doações de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, apreensões ou patrocínios.

De acordo com o texto do Diário Oficial, o repasse às pessoas portadoras de transtorno de acumulação, às famílias em condição de vulnerabilidade social, protetores que cuidam de colônias cadastradas ou responsáveis por abrigos não institucionalizados, de acordo com a avaliação técnica dos órgãos públicos competentes, terão prioridade sobre os demais casos em situações de calamidade.

A publicação também deixa claro que as doações arrecadas pelo banco não poderão ser comercializadas. A SMPDA ficará responsável por organizar e estruturar o Banco de Ração, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de recebimento, armazenamento e distribuição e da fiscalização.