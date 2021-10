O evento vai ser aberto ao público, que poderá levar seus cães, gatos e aves para serem abençoados - Divulgação

O evento vai ser aberto ao público, que poderá levar seus cães, gatos e aves para serem abençoadosDivulgação

Publicado 04/10/2021 10:56 | Atualizado 04/10/2021 10:59

Rio- Este ano, pela primeira vez, o palácio Guanabara terá uma programação especial: 'a bênção dos animais'. O evento será realizado nesta segunda-feira, a partir das 13h, no Jardim de Inverno do palácio. A programação é fruto da parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal e RioSolidario.

fotogaleria

“Pensamos esse dia de bênçãos aos animais como um momento de demonstrar gratidão a esses companheiros que fazem das nossas vidas muito mais felizes. Agradeço o RioSolidario em abraçar mais essa ideia em prol dos animais”, disse o secretário Marcelo Queiroz.O evento vai ser aberto ao público, que poderá levar seus cães, gatos e aves para serem abençoados. Por conta da pandemia o número de pessoas com seus pets será limitado. A realização do evento seguirá os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.