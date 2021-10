Material apreendido foi apresentado na delegacia do Centro de Niterói - Divulgação

Publicado 04/10/2021 11:13

Rio - Um traficante foi preso, na manhã desta segunda-feira (4), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Orelha, como é conhecido, é apontado como gerente do tráfico de drogas no morro do Preventório, em Charitas, na Zona Sul da cidade.

Orelha foi detido por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói). Segundo a PM, a os policiais foram atacados a tiros durante patrulhamento pela região do Preventório.

Houve confronto que assustou quem passava pela região, mas ninguém ficou ferido. Após a troca de tiros, os policiais conseguiram localizar o traficante que é apontado como o terceiro homem na hierarquia do tráfico de drogas daquela comunidade.

O traficante era considerado foragido da justiça e, segundo a polícia, era ele o responsável por organizar bailes funks patrocinados pelo tráfico na comunidade.

A PM apreendeu uma pistola e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro-Niterói).