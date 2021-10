Agentes do Segurança Presente de Niterói com material apreendido com ladrões. - Reprodução/TV Globo

Publicado 04/10/2021 13:16

Rio - Cinco ladrões de celular foram presos em flagrante neste último domingo por policiais do Segurança Presente de Niterói, no bairro de Ponta d'Areia. A prisão aconteceu no momento em que os suspeitos pediam um lanche no aplicativo de delivery Ifood.

Uma equipe de policiais fazia um patrulhamento pela cidade quando foi acionada por pedestres que foram roubados na Alameda São Boaventura. Com isso, os agentes rastrearam o GPS do celular de uma das vítima e localizaram o paradeiro dos criminosos. Eles foram presos dentro de uma casa, usando um celular roubado para pedir um lanche pelo aplicativo do Ifood.

Com os criminosos foram apreendidos 41 celulares, 8 notebooks, 355 chips, um teclado de computador, um colete balístico, 4 máquinas de cartão, 3 HDs de computador, um HD digital vídeo, 387 cartões telefônicos, 2 cadernos com anotações e uma balança. Eles foram conduzidos à 76ª DP, juntamente com os materiais encontrados, e permaneceram presos.