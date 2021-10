Há previsão de chuva para as próximas horas no Rio - Foto: Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 04/10/2021 15:49 | Atualizado 04/10/2021 18:09

Rio - Nesta segunda-feira o Rio amanheceu com sol entre nuvens e há previsão de chuva para as próximas horas, de acordo com o Alerta Rio. São esperadas pancadas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem variar entre 18,5 km/h e 76 km/h.



Na terça-feira (5) e na quarta-feira (6), também podem ocorrer chuvas fracas a moderadas. Apenas na quinta-feira (7) o tempo começa a mudar, com redução da nebulosidade e sem previsão de chuva.



Na sexta-feira (8), após a passagem de uma frente fria, haverá atuação de áreas de instabilidade devido a ventos em altos níveis e à entrada de umidade vindo do oceano.



Terça-feira - Máx.: 27°C - Mín.: 19°C

Quarta-feira - Máx.: 29°C - Mín.: 18°C

Quinta-feira - Máx.: 29°C - Mín.: 19°C

Sexta-feira - Máx.: 26°C - Mín.: 17°C

Bolsões d'água no domingo

Por conta da chuva que aconteceu neste domingo, um bolsão d'água ocupou uma faixa da Avenida Armando Lombardi, na altura do Barra Point, sentido Recreio, mas foi liberada após escoamento. Em Vila Isabel, outro bolsão ocupou uma faixa da pista na Rua São Francisco Xavier, na altura da Rua Luis de Matos. A Comlurb foi acionada e liberou a via.

Também foi registrado um bolsão d'água na Avenida Brasil, na pista lateral, na altura da refinaria, em Manguinhos, sentido Zona Oeste.