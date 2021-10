Marcelo D2 em vídeo promocional pelo retorno do Circo Voador - Foto: Reprodução / Circo Voador

Publicado 04/10/2021 16:52

Rio - O Circo Voador anunciou, na tarde desta segunda-feira, a reabertura para shows após mais de um ano e meio fechado. Nas redes sociais, uma das casas de show mais tradicionais do Rio divulgou um teaser promocional com a participação de artistas renomados, como Marcelo D2 e Mart'nália, para anunciar a volta dos concertos.

"A expressão travou a internet nunca teve um motivo tão especial quando hoje! O CIRCO VOADOR VOLTOU!!!", afirmou a conta, fazendo referência à queda do WhatsApp, Instagram e Facebook.

Até o momento, o primeiro show marcado para a reabertura do Circo Voador será dos Paralamas do Sucesso e acontecerá no dia 26 de novembro. "E acompanhe com muito afinco as nossas redes essa semana para saberem da agenda de reabertura e dos protocolos para melhor acolher todas e todos nesse novo vôo!", pediu.