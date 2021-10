Sepultamento do policial militar Rafael Vinicius de Oliveira Mello, no cemitério municipal de Nova Iguaçu - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 04/10/2021 16:37

Rio - Cerca de 100 pessoas prestaram uma última homenagem ao PM Rafael Vinicius de Oliveira Mello, de 39 anos, no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, no Centro do município da Baixada Fluminense, no início da tarde desta segunda-feira. O policial militar foi morto a tiros na madrugada deste domingo, após se envolver em uma confusão em um bar no bairro de Austin.

Familiares, parentes e colegas de farda estiveram presentes no sepultamento, mas não autorizaram a imprensa de acompanhar a despedida ao policial. Rafael é o 43º PM morto no Rio em 2021. Na confusão, o policial baleou um homem, identificado como Pedro Cabral Ferreira, que morreu no local.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e deve analisar as imagens de câmeras de segurança da região para entender o que motivou a briga entre eles. A principal hipótese é de que Rafael e Pedro se desentenderam por conta de um carro estacionado em uma rua próxima ao bar.

Segundo informações da DHBF, o cabo PM chegou no local acompanhando do irmão. Durante a confusão, Rafael e Pedro sacaram suas armas e atiraram um contra o outro. O policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Austin. Ferreira morreu no local. Ele era atirador esportivo e tinha autorização, apenas, para transportar a arma de casa para o clube de tiros.

De acordo com a PM, o cabo era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias) e estava há 12 anos na corporação.