Equipes da 60ªDP (Saracuruna) apuram o casoReprodução/Google Street View

Publicado 04/10/2021 18:53

Rio - O delegado Paulo Roberto de Lima, titular da 60ª (Saracuruna), informou que agentes da unidade estiveram na Praça da Assembleia, em Saracuruna, no município de Duque de Caxias, nesta segunda-feira (04). A equipe foi ao local para apurar mais informações sobre o ataque a tiros que deixou duas crianças baleadas na tarde de domingo (03). Segundo o titular da unidade, o crime pode ter ocorrido devido a uma disputa territorial. O alvo seria uma terceira pessoa que estava próxima quando os dois meninos foram atingidos.



Moradores dizem que, no momento dos tiros, dois homens encapuzados saíram de um carro e atiraram contra uma pessoa que estava na praça no momento em que as crianças foram baleadas. Caio Gabriel dos Santos Bernardes, de oito anos foi atingido na coxa e Victor Eduardo Soares Guimarães, de 10, foi baleado no quadril. Os dois receberam alta do Hospital Adão Pereira Nunes, ainda na noite de domingo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O pai de Vitor, Evandro Guimarães disse que diversas crianças brincavam na praça no momento dos tiros. "Ouvimos o estampido, vários tiros e saímos correndo porque as crianças estavam brincando na praça[...] Meus vizinhos trouxeram o Vitor baleado, sangrando[...]É uma sensação horrível. Que pai nenhum passe por isso porque é muito doloroso. No Rio de Janeiro não tem mais lugar seguro", disse em entrevista ao Bom dia Rio.