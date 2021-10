Prefeitura determinou que, ao todo, a frota com os consórcios devem circular é de 6.477 veículos - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Prefeitura determinou que, ao todo, a frota com os consórcios devem circular é de 6.477 veículosMarcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 06/10/2021 19:41

Rio - Nos dois primeiros dias da fase de testes da fiscalização das linhas de ônibus, que começou nesta segunda-feira (4), o sistema elaborado pela Secretaria Municipal de Transportes do Rio (SMTR) já registrou infrações na operação de todos os consórcios. A medida não se trata de reforço de linhas e sim de fiscalização mais precisa para que os consórcios operem com a frota determinada, sob pena de multas. Seguindo a determinação da prefeitura, o Intersul deverá rodar com 1.310 ônibus; o Internorte com 2.602; o Transcarioca com 1.520 e o Santa Cruz com 1.585, totalizando 6.477 veículos.Na segunda-feira, 43 das 50 linhas monitoradas tiveram operação em desacordo com o determinado, sendo 26 do consórcio Internorte; 20 do Transcarioca; 14 do Santa Cruz; e 7 do Intersul, totalizando 67 infrações. Já na terça-feira (5), o número de infrações reduziu, com 56 cometidas por 36 linhas, sendo 21 do consórcio Internorte; 18 do Transcarioca; 14 do Santa Cruz e outras 3 do Intersul.

Por se tratar de uma fase de adaptação, não serão enviadas multas automáticas para os consórcios. Apesar das infrações, passageiros começaram a ver melhora na oferta de ônibus nesta terça-feira. A modelista de roupas Paula Souza, de 48 anos, viu uma melhora no número de ônibus da linha 298, que faz trajeto Castelo x Acari, e faz parte das linhas monitoradas na primeira fase."Hoje foi bem melhor, tinha mais ônibus. Eu costumava pegar o 311 para ir para o trabalho, mas parou de rodar em janeiro do ano passado. Trabalho em São Cristóvão, moro no Engenho da Rainha (ônibus passava por Cavalcanti, Inhaúma, Del Castilho) e essa linha acabou", comentou a moradora da Zona Norte.As duas linhas mencionadas fazem parte do consórcio Internorte, um dos poucos que ainda não está em regime de recuperação judicial na cidade. O consórcio Transcarioca é responsável por levar cerca de 22% dos passageiros da cidade. Segundo informações da Rio Ônibus, as empresas de ônibus cariocas acumulam, desde o início da pandemia, em março de 2020, déficit financeiro de R$ 2 bilhões. A dificuldade financeira forçou o fechamento de 16 empresas e a demissão de 21 mil rodoviários.Na última sexta-feira (1ª), a Secretaria Municipal de Transportes do Rio (SMTR) anunciou que começaria nesta segunda-feira (4) a implantação gradativa do sistema de aplicação automática de multas em ônibus. Durante duas semanas de operação assistida, técnicos da pasta vão observar como o sistema se comporta na prática. Por se tratar de uma fase de adaptação, não serão enviadas multas automáticas para os consórcios nesse período.O modelo de autuação é possível devido a uma ferramenta desenvolvida pela SMTR que monitora os dados de GPS dos veículos. Os painéis, conhecidos como dashboards, informam com precisão a localização dos ônibus e identificam se as empresas estão operando de acordo com a frota determinada para cada linha no dia a dia. Com o sistema testado, começarão, em seguida, as etapas gradativas de implantação das multas automáticas, sendo cada uma com duas semanas de duração.Na primeira etapa, prevista para começar no próximo dia 18, 50 linhas serão monitoradas e os consórcios serão autuados de forma automática por eventuais irregularidades na operação. Na segunda etapa, prevista para iniciar no dia 1º de novembro, o sistema passará a fiscalizar mais 47 linhas. As 97 linhas atendem, juntas, 40% da demanda de passageiros da cidade. Na terceira e última etapa, a partir de 15 de novembro, serão fiscalizadas automaticamente todas as linhas regulares do sistema de ônibus (SPPO).