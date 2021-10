Juíza Elizabeth Machado - Reprodução / Youtube

Publicado 06/10/2021 18:24

Rio - A CPI da covid irá solicitar à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informações sobre a juíza Elizabeth Louro Machado, responsável pelo caso do homicídio do menino Henry Borel Medeiros, morto no dia 8 de março deste ano.



Na manhã desta quarta-feira, ao intervir uma discussão durante o depoimento da primeira testemunha na fase preliminar do julgamento do caso, a juíza afirmou que não deixaria a audiência ser transformada em um circo, se referindo a CPI da covid-19 . No início da tarde, porém, Elizabeth esclareceu que não tinha a intenção de ofender comissão parlamentar de inquérito da covid.

"Isso aqui não é debate, nem CPI. Os senhores não vão transformar isso aqui num circo", afirmou a magistrada.



O caso foi levado à CPI pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele afirmou que ela feriu a Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe manifestações políticas. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), concordaram com Randolfe.