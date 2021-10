Cães farejadores localizam 'laboratório do tráfico' no Morro da Formiga, na Zona Norte - Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 06/10/2021 18:41

Rio - Cães farejadores do Batalhão de Ação com Cães (BAC) encontraram um local conhecido como 'laboratório do tráfico' na região de mata do Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira. No local, foram apreendidos um revólver calibre 32, um radiocomunicador, 190 saquinhos de maconha, 154 pinos de cocaína, 57 pedras de crack e sete frascos contendo ecstasy.



Durante as buscas, também foram apreendidos diversos materiais para embalo de entorpecentes na localidade conhecida como Niteroizinho, na Comunidade da Formiga.

A ocorrência foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca) e não houve registro de presos.