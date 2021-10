Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia classificado como um dos melhores hospitais de ortopedia do mundo - Daniel Castelo Branco

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia classificado como um dos melhores hospitais de ortopedia do mundoDaniel Castelo Branco

Publicado 06/10/2021 17:47 | Atualizado 06/10/2021 17:50

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), do Ministério da Saúde, foi eleito pela revista norte-americana Newsweek como um dos melhores hospitais do mundo especializados em ortopedia. A instituição ocupa a 39ª posição no ranking, em uma lista que reúne 125 unidades hospitalares.

A pesquisa, feita em parceria com a empresa alemã Statista, especializada em dados de mercado, ouviu cerca de 40 mil profissionais - entre médicos, gerentes de hospitais, profissionais de saúde e pacientes de mais de 20 países. Os resultados foram validados por um conselho global de especialistas renomados.



"Todos os profissionais do Into trabalham diariamente para alcançar os melhores resultados, devolvendo qualidade de vida aos pacientes do SUS. Ter esse tipo de reconhecimento nos incentiva e ressalta a importância do Into para a sociedade", destaca a diretora-geral do Instituto, Germana Bahr.



Referência no país, o Into integra ainda a International Society of Orthopaedic Centers (ISOC), que congrega os 23 melhores centros de ortopedia no mundo, sendo o único hospital brasileiro participante.



O Instituto, que fica na cidade de Rio de Janeiro, é o principal responsável pelo atendimento ortopédico cirúrgico de alta complexidade no Brasil. De janeiro a julho de 2021, o Into realizou mais de 65% das cirurgias ortopédicas de alta complexidade no município e mais de 46% no estado do Rio de Janeiro.