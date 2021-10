Linha Cocotá não funcionará - Imagem Internet

Linha Cocotá não funcionaráImagem Internet

Publicado 06/10/2021 17:09

Rio - Os transportes coletivos do Rio se preparam para receber os passageiros com um esquema especial de circulação para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira (12). O BRT vai operar nos horários de domingo e as Barcas vão operar com a grade de dias úteis na segunda-feira (11) e de domingos e feriados na terça (12).



No corredor Transcarioca do BRT, a Linha 35 (Madureira x Alvorada - Parador) vai circular das 4h às 23h. A Linha 38 (Fundão x Alvorada - Parador) opera das 20h à 0h. Já às Linhas 42 A (Madureira x Galeão - Parador) e 46 (Penha x Alvorada - Expresso), rodam das 4h às 20h. Na Transolímpica, as Linhas 50 (Centro Olímpico x Jardim Oceânico - Parador) e 51 (Vila Militar X Recreio - Parador) circulam das 4h às 0h.

No corredor Transoeste, as linhas 10 (Santa Cruz x Alvorada - Expresso) e 17 (Santa Cruz x Campo Grande - Parador) operam das 4h à 0h. Das 4h às 20h e de 4h às 21h, operam as Linhas 12 (Pingo D'Água x Alvorada - Expresso) e 25 A (Mato Alto x Alvorada - Parador), respectivamente. Ainda no Transoeste, funcionam as linhas 22 (Alvorada x Jardim Oceânico - Parador) das 5h às 22h, e 11 (Santa Cruz x Alvorada - Parador) entre 21h e 0h.



Nas próximas segunda e terça-feira, a linha Arariboia das Barcas opera com a grade de domingo e feriados, com travessias de hora em hora, a partir das 5h30 e até às 21h. Na linha Paquetá, a circulação ocorre como em dias úteis no dia 11, com travessias das 4h às 23h10, e com a grade de feriados no dia 12 de outubro, das 4h às 23h30.

Não haverá operação nos dias 11 e 12 na linha Cocotá. Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, as barcas vão operar com a grade de dias úteis na segunda-feira e com grade de feriados no dia 12 de outubro. A grade completa com todos os horários pode ser acessada em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.