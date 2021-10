PM segue com ocupação no Morro do Juramento - Divulgação

Publicado 08/10/2021 13:54

Rio - Equipes da Polícia Militar seguem na ocupação do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Por conta da guerra entre facções rivais, a polícia intensificou as ações na comunidade. Nesta sexta-feira (8), equipes do 41º BPM (Irajá) intensificaram o patrulhamento na região.

Moradores da região usaram as redes sociais para alertar que os principais acessos do Juramento amanheceram ocupados.

"PM segue ocupando as entradas do Juramento. Tivemos uma noite sem tiroteios na comunidade, que assim continue. O morador já não aguenta tanta guerra", escreveu a internauta.

Em nota, a assessoria da PM informou que equipes do 41º BPM (Irajá) seguem com patrulhamento intensificado na região.

Nesta quinta-feira (7), mais de 300 policiais ocuparam o Juramento e a comunidade vizinha Juramentinho. A PM apreendeu drogas e retirou barricadas em pontos de atuação de traficantes.

Testemunhas relataram que há dias a comunidade tem sido palco de guerra entre rivais. Os intensos confrontos são ouvidos durante a madrugada e início da manhã. Por conta dos tiroteios, moradores mudaram a rotina e parte do comércio vem contabilizando prejuízo.

"Isso (tiroteio) é ruim demais não só para o morador, mas também para o comerciante de dentro e fora da comunidade. Quem tem padaria vai evitar abrir mais cedo por conta do medo de encontrar algum bandido armado pelo caminho. Agora, quem tem bar, por exemplo, vai fechar mais cedo devido o risco de confronto na hora que o comércio estiver aberto", explicou um comerciante da comunidade.