Mapa de Risco Covid-19Foto: Reprodução / SES

Publicado 08/10/2021 21:21

Rio - Pela primeira vez desde o início de 2021, nenhum município do Rio teve um índice alto de risco de infecção pelo novo coronavírus. É isso que mostra a 51ª edição do Mapa de Risco Covid-19, divulgada nesta sexta-feira. O estudo feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) aponta a redução de 35% do número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 39% do número de mortes.

Pela sexta semana seguida, o estado do Rio permanece com a classificação geral de baixo risco de infecção. A análise é o resultado de uma comparação da semana dos dias 19 a 25 de setembro com a dos dias 5 a 11 de setembro.

"Esta é a segunda semana consecutiva que o estado do Rio registra o menor número de óbitos. Esse dado é muito importante porque mostra que a vacinação está fazendo efeito. Para que possamos continuar mantendo os indicadores baixos precisamos avançar agora na aplicação da dose de reforço dos idosos e profissionais de saúde" afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

As taxas de ocupação dos leitos também tiveram reduções. A da UTI passou de 48% para 45%, enquanto a de enfermaria de 24% para 23%. Por serem as menores taxas desde o início de 2021, alguns leitos passaram a ser revertidos para outras especialidades.

Das nove regiões do estado, sete estão com baixo risco de infecção: Metropolitanas l e II, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Centro-Sul e Baía da Ilha Grande. As regiões Norte e Noroeste estão com risco moderado e nenhuma está com alto risco.