Família de Vinicius Matheus Barreto Teixeira defende que jovem foi preso injustamenteFoto: Reprodução / RJ2

Publicado 08/10/2021 20:47 | Atualizado 08/10/2021 20:52

Rio - Um jovem foi preso, nesta segunda-feira, após ser acusado de ser filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido como 'Feio'. O criminoso, que está preso desde 2018, é responsável pelo tráfico de drogas do Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio. A família de Vinicius Matheus Barreto Teixeira defende que a prisão do jovem de 21 anos foi um engano, já que o pai dele trabalha com transporte de equipamentos e também se chama Messias Gomes Teixeira, 46.

Em um depoimento, a Polícia Civil descobriu que o filho de "Feio" também participa das organização do tráfico de drogas da região. "Foi com o meu nome. Supostamente teria outra pessoa com o mesmo nome que eu, mas essa pessoa se encontra preso. Eles estariam atrás desse filho dessa pessoa que está preso, e prenderam meu filho enganado. Meu filho não tem nada a ver com isso”, disse o pai de Vinicius ao RJ2.

Na segunda-feira, o jovem de 21 anos foi preso durante o expediente no trabalho, que fica em Macaé, no Norte Fluminense. Vinicius foi levado para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, e aguarda o julgamento do habeas corpus feito pela defesa.

O DIA entrou em contato com a Polícia Civil, que não respondeu até o fechamento desta reportagem. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) afirmou que ainda não há informação de quando o habeas corpus será julgado.