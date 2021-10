Pedra do Cão Sentado, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/10/2021 18:50

Rio - Os principais pontos turísticos da cidade de Nova Friburgo estarão abertos para visitação durante todo o feriadão de 12 de outubro, em celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. São opções de turismo e que atendem a diferentes públicos. O centro da cidade atrai famílias que gostam de passear, com opções de passeios abertos pelas praças Getúlio Vargas, Demerval Barbosa Moreira e do Suspiro, onde fica o teleférico e é um dos passeios mais procurados pelos turistas. Quem busca o Polo de Moda Íntima, algumas lojas dos bairros Olaria e Ponte da Saudade estarão abertas.



Para as pessoas que gostam de caminhadas e trilhas ecológicas, o Parque do Cão Sentado (Furnas), o Parque Municipal Juarez Frotté (Cascatinha) e o Parque Estadual dos Três Picos (Salinas) são ótimas opções. Os distritos de Mury, Lumiar e São Pedro da Serra atraem o público de turismo de aventura e também aqueles que buscam boas opções gastronômicas. Outra região de Nova Friburgo e que está se abrindo para o turismo é o bucólico distrito de Amparo.O município também conta com muitos atrativos ao longo do Circuito Terê-Fri, como a Casa Suíça e toda a sua tradição com produtos como queijos e chocolates. No percurso, o visitante também pode conhecer locais com produção de morangos, geleias e mel. O turismo rural é outra opção na região de Campo do Coelho, grande produtora de hortaliças.Por causa da pandemia, algumas restrições devem ser observadas. Os veículos de transporte coletivo turístico estão limitados a 25 por dia e o acesso de grupos ao Pico do Caledônia é feito por meio de senhas. As liberações para ambos os casos devem ser feitas previamente, por meio de cadastros que estão disponíveis no site da PMNF: www.novafriburgo.rj.gov.br . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2522-8051.