Novo coronavírusReprodução

Publicado 08/10/2021 17:11 | Atualizado 08/10/2021 17:12

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.299.010 casos confirmados e 67.029 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.465 novos casos e 244 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,16%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.227.908 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 44,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 22,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 6 pessoas e a de enfermaria, 3.

Queda nos números



cidade do Rio apresentou redução nos índices de casos confirmados de covid-19 pela sexta semana seguida . O número, que em agosto chegou a se aproximar dos 14 mil por semana, está em menos de 2 mil. Os óbitos e atendimentos nas redes de urgência e emergência também tiveram queda. Com o arrefecimento da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde já discute com o Comitê Científico o fim do uso de máscaras em locais públicos. As aulas na rede municipal voltarão a ser 100% presenciais.

No novo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde apontou diminuição nas principais taxas de monitoramento da covid-19. Além dos casos confirmados, o número de óbitos semanais, que era de 400 no fim de agosto, caiu pela metade em outubro, assim como os atendimentos de síndrope gripal - casos suspeitos de covid-19 - na rede de urgência e emergência.