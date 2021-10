Maicon foi preso com base em print do seu perfil no Facebook - Reprodução

Publicado 08/10/2021 16:07 | Atualizado 08/10/2021 16:08

Rio - O jovem Maicon da Silva Valentin, de 23 anos, preso após ser reconhecido por uma vítima de assalto em um print do Facebook, foi inocentado pela Justiça do Rio e deve ser solto neste sábado. De acordo com sentença proferida pela juíza Roberta dos Santos Braga Costa, da 2ª Vara Criminal, a vítima do roubo, uma jovem que à época do crime (2019) ainda era adolescente, negou que tivesse reconhecido Maicon por foto. O preso injustamente cumpre pena desde o dia 2 de agosto.

Maicon, que era réu primário, não chegou a ser intimado para prestar depoimento e foi preso apenas com o print do Facebook como prova de sua culpa no crime. No depoimento da vítima, prestado em 2019, quando o crime ocorreu, consta que ela teria levado um print com a foto do perfil de Maicon no Facebook. Na audiência desta segunda-feira, contudo, ela negou ter o conhecimento da imagem e o jovem acabou sendo absolvido.

O registro de ocorrência feito em 2019, quando o crime ocorreu consta a informação de que a vítima teria levado o print. O documento foi assinado pela jovem. Contudo, por ser adolescente na época do crime, o depoimento deveria ser assinado também por um responsável.

Apesar de ter sido absolvido nesta quinta-feira, Maicon ainda deve esperar até este sábado. O motivo para o atraso na soltura do presídio Romeiro Neto, em Magé, seria um problema técnico no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).