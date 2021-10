A fábrica clandestina de cimento funcionava na Rua dos Colonos, em Paciência - Divulgação

09/10/2021

Rio - Uma fábrica clandestina de cimento foi fechada por PMs do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), na manhã deste sábado, em Paciência, na Zona Oeste do Rio.De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até a Rua dos Colonos, para verificar uma denúncia sobre grande quantidade de material derivado de cimento ao solo. No local, os militares identificaram uma fábrica de produtos cimentícios.