Sargento estava na Polícia Militar há 15 anosReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/10/2021 16:31

Rio - O policial militar Bruno dos Santos Barbosa, de 38 anos, foi enterrado neste sábado (9) no Cemitério Nossa Senhora do Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O terceiro sargento foi morto em serviço na sexta-feira, durante confronto com criminosos em Quintino , Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9º BPM (Rocha Miranda), trocou tiros com dois assaltantes na Rua Pedro Reis, em Quintino. A dupla ficou ferida, e um deles morreu no local. No momento em que policiais isolavam a área para a chegada da perícia da Polícia Civil, traficantes na parte alta do Morro da Caixa D'Água atiraram contra a equipe. Bruno Barbosa foi atingido na axila.

O terceiro-sargento chegou a ser levado para a emergência do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Barbosa completaria 15 anos de Polícia Militar em outubro. O Portal dos Procurados lançou cartaz para ajudar a polícia nas investigações e na identificação dos responsáveis pela morte do policial. A recompensa é de R$ 5 mil.



Com a morte do PM Bruno, chega a 63 o número de agentes de segurança mortos em 2021 no Rio, sendo 47 da PM, quatro da Polícia Civil, três agentes penitenciários, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro, dois da Guarda Municipal, um do Degase, um Sargento da Reserva do EB, um Bombeiro e um Policial Militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.