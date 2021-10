Vereador Gabriel Monteiro esteve no Instituto Philippe Pinel, no último dia 6 de outubro - Reprodução / Internet

Vereador Gabriel Monteiro esteve no Instituto Philippe Pinel, no último dia 6 de outubro Reprodução / Internet

Publicado 09/10/2021 14:28 | Atualizado 09/10/2021 15:28

Rio - A direção do Instituto Municipal Philippe Pinel (IMPP), em Botafogo, na Zona Sul do Rio, denunciou uma 'visita de inspeção' realizada pelo vereador do Rio Gabriel Monteiro, no último dia 6. Segundo a unidade psiquiátrica, Gabriel e sua comitiva teriam intimidado e constrangido funcionários, e ainda estiveram nas enfermarias gravando pacientes acometidos por transtornos mentais e em crise.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o caso será encaminhado à Comissão Ética da Câmara de Vereadores. Monteiro afirma que recebeu autorização para entrar no local.



Em uma nota de repúdio, a direção do IMPP narra como foi a a inspeção realizada pelo vereador. Segundo eles, Monteiro estaria armado com uma pistola na cintura e chegou ao local por volta das 14h da última quarta-feira, acompanhado de cerca de sete homens que integram sua comitiva. Esses homens estariam vestidos de preto e roupa camuflada.



O grupo estaria com câmeras em mãos e se apresentaram como agentes públicos em serviço, de acordo com a nota.



"Esses homens se apresentaram como agentes públicos afirmando estarem 'trabalhando'. No entanto, o que foi visto, foi uma verdadeira intimidação e constrangimento de servidores em exercício de suas funções, pelo uso da força e do total desrespeito, além de nossas imagens serem indevidamente gravadas e postadas em redes sociais", relata um trecho do documento.



Ainda segundo a direção da unidade, Monteiro e sua comitiva ainda entraram nas enfermarias.



"Não suficiente, essa referida comitiva também esteve nas enfermarias gravando pacientes acometidos por transtornos mentais e em crise, sem a menor consideração à ética. Esse é apenas um breve relato do horror que vivemos nesta última quarta-feira", contaram, em nota.



O caso foi comunicado à Secretaria Municipal de Saúde, que informou, através da assessoria de imprensa que "documentos relativos à visita serão encaminhados à Comissão de Ética da Câmara de Vereadores".



Procurado, o vereador Gabriel Monteiro afirmou que entrou no Instituto Municipal Philippe Pinel com a anuência do hospital para fiscalizar a direção. Ainda segundo ele, foram encontradas irregularidades em folhas de ponto.



"Ele entrou com a anuência do hospital, tanto é que fiscalizou a direção e encontrou folhas de pontos adulteradas. Uma das diretoras confessou, após o flagra, que ficou um mês sem assinar a folha de ponto. E mesmo assim recebeu dinheiro público. Médica batendo ponto dia 12, estando no dia 7", falou.



De acordo com Monteiro, pacientes também denunciaram as condições da instalação.



"Os pacientes denunciaram as péssimas condições de instalação. Os ar condicionados foram colocados para os médicos e não para os pacientes. Os pacientes quiseram falar, pediram, pois alegaram que a direção vira as costas", disse.



Sobre estar armado, o vereador disse que tem porte de armas e que possui escolta oficial. Ele ainda alega que não usaram e nem ostentaram nenhum armamento.

Conselho de Ética da Câmara já analisou outras 'fiscalizações' feitas por Gabriel Monteiro



Essa não será a primeira vez que uma visita de fiscalização feita por Gabriel Monteiro e sua comitiva será analisada pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio.



Em julho, o Conselho chegou a afirmar que estava atuando para esclarecer seis denúncias envolvendo Monteiro, onde ele pode ter quebrado o decoro do cargo.



O vereador se envolveu numa confusão, em junho, que virou caso de polícia, por conta de uma abordagem a um caminhoneiro que terminou em agressão, em Copacabana, na Zona Sul. Na época, ele disse que foi ao local checar uma denúncia sobre máquinas caça-níquel.



Durante a pandemia, Monteiro também foi em hospitais para realizar fiscalizações. Sem usar equipamentos de proteção e provocando aglomerações, ele acessou áreas destinadas a pacientes com Covid.



O vereador também já entrou em abrigos, durante a noite, enquanto os moradores já estavam dormindo.

Confira na íntegra a nota de repúdio do IMPP:

"Nota de repúdio à "visita de inspeção" do vereador Gabriel Monteiro ao Instituto Municipal Philippe Pinel



Nós da Direção do IMPP encaminhamos essa nota a todos os profissionais do Hospital, repudiando veementemente a violência sofrida, dentro da unidade essa semana.

Ao dia 06/10/2021, por volta das 14 horas, uma espécie de comitiva do vereador Gabriel Monteiro adentrou o IMPP, cerca de 7 homens, vestidos de preto e outros com roupas camufladas e portando câmeras gravando servidores em exercício de suas funções. Cabe ressaltar que o próprio vereador estava portando uma pistola em sua cintura, escondida por baixo de sua roupa.

Esses homens se apresentaram como agentes públicos afirmando estarem "trabalhando". No entanto, o que foi visto, foi uma verdadeira intimidação e constrangimento de servidores em exercício de suas funções, pelo uso da força e do total desrespeito, além de nossas imagens serem indevidamente gravadas e postadas em redes sociais. Tais redes, importante ressaltar, que vêm sendo utilizadas para promover o ódio à quem trabalha incansavelmente em meio à uma pandemia para atender a população carioca com todo respeito ao ser humano e à cidadania.

Não suficiente, essa referida comitiva também esteve nas enfermarias gravando pacientes acometidos por transtornos mentais e em crise, sem a menor consideração à ética.

Esse é apenas um breve relato do horror que vivemos nesta última quarta-feira. Não obstante, as palavras acima precisam ser ditas e encaminhadas às nossas equipes, para que este absurdo não estacione no silêncio.

Essa equipe de Direção possui suas diretrizes pautadas nos valores éticos e de total respeito à todos que trabalham, ou que buscam atendimento em nossa unidade.

O nosso compromisso sempre será com a população atendida e com os servidores deste Instituto. Somos uma equipe potente, forte e resiliente. Somos uma Instituição de ensino, onde os valores transmitidos perpetuam o trabalho na Rede de Saúde Mental.

Essa Direção, formada essencialmente por mulheres, estará sempre atenta e disposta a representar este trabalho tão cuidadoso realizado pelas nossas equipes.

Estamos com Chico Buarque, "amanhã será outro dia"! Dia de luta! A primavera vai chegar!



Atenciosamente,

Direção IMPP

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2021."