Rua Haddock LoboREPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Publicado 09/10/2021 19:44

Rio - Um assaltante foi morto na manhã deste sábado (9), no Estácio de Sá, Centro do Rio, após tentar roubar um policial militar. O caso aconteceu na Rua Haddock Lobo, na altura do Largo do Estácio.

Segundo a Polícia Militar, um homem de motocicleta abordou o PM, que havia acabado de sair do plantão. Ao perceber o assalto, militar reagiu o baleou o criminoso. Já ferido, ele ainda tentou correr, mas morreu poucos metros depois, na Rua Sampaio Ferraz.

Policiais apreenderam a arma e o veículo utilizado pelo criminoso na ação. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).