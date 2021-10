Ação do BAC no Complexo do Chapadão resulta na apreensão de um fuzil e 2 kg de maconha - divulgação

Publicado 10/10/2021 19:30 | Atualizado 10/10/2021 19:48

Rio - Uma ação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar resultou na apreensão de um fuzil, munições e farta carga de maconha no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, neste domingo. De acordo com o registro, foram apreendidos 2 kg de maconha, munições de calibres .40 e 5.56 , além do fuzil colt modelo M4.

Segundo registro compartilhado pela corporação, parte do material estava enterrado em área de mata em comunidade no Complexo do Chapadão, em Costa Barros. Dois cães farejadores participaram da ação. Nenhum criminoso foi preso. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).







Operações na região

Esta ação da Polícia Militar não foi a única no Complexo do Chapadão nestes últimos dias. Na sexta-feira, a PM apreendeu uma grande quantidade, a ser contabilizada, de drogas no local . Em um deles, foram encontrados diversos entorpecentes a serem contabilizados e farto material para embalo. Em outro local, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha, trouxinhas de cocaína, frascos de lança-perfume e material para embalo.

Já na manhã deste sábado, a PM voltou a ocupar as ruas da região. Nas redes sociais, moradores relataram que viaturas da polícia ficaram baseadas nos principais pontos de acesso à comunidade. Segundo a corporação, traficantes do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, teriam buscado refúgio na comunidade, após a operação policial durante esta semana.

O plano dos criminosos era atacar equipes policiais que ocupam o Juramento, e incriminar a facção rival. A comunidade é palco de um confronto entre traficantes do Comando Vermelho (CV), que dominam a região, e do Terceiro Comando Puro (TCP) da Serrinha, em Madureira. Drogas e armas foram apreendidas na operação, que não registrou prisões.